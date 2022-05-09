نهضة كبرى.. شمس الواحات أكبر منظومة لتوليد الكهرباء بالوادي الجديد| شاهد

تحظى محافظة الوادي الجديد، بنسبة كبيرة من السطوع الشمسي على مستوى العالم وهو ما يجعلها من أفضل محافظات مصر لتكون مثالا لتطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء.

لذا فقد اتجهت الحكومة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء لتغذية المشروعات الصناعية والتعدينية والزراعية فضلًا عن تشغيل جميع الآبار للحد من استهلاك الوقود .

يقول وكيل وزارة الري بالمحافظة المهندس منصور ابراهيم ، إنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات تشغيل الآبار الحكومية والخاصة في المحافظة بنظام الطاقة الشمسية وهو ما أدى لتحقيق وفرة كبيرة فى النفقات التى كانت تستهلك فى دفع فواتير الكهرباء وشراء السولار لتشغيل طلمبات الديزل لتلك الآبار حيث إن 598 بئرا حكومية كانت تستهلك 200 مليون جنيه سنويًا والتى سيتم توفيرها محليًا مع التحول إلى الطاقة الشمسية .

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وأضاف منصور أن إجمالي عدد الآبار المُستهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية تبلغ 598 بئرًا، جرى تنفيذ منها 145 بئرًا، وجارٍ استكمال العمل في باقي الآبار ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات الصرف وتركيب عدادات كودية لترشيد استخدام ومعدل سحب المياه من الآبار وتنفيذ مشروع تحويل 85 بئرًا جوفية بإستخدام الطاقة الشمسية وذلك فى إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة، لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المخزون الجوفي.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 175,5 مليون جنيه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 60 بئرًا حتي الآن، وجارٍ العمل لتحويل ٨٥ بئرًا آخرى والمقرر الانتهاء منهم بحلول ديسمبر 2021 كما تم التعاقد مع إدى الشركات الأسترالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فني متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة أستراليا للتقييم الفني للمحطات المثيلة وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الحيوية والتوجه نحو الاستفادة من مقومات المحافظة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة قدمت تسهيلات عديدة بهدف التوسع فى منظومة الطاقة الشمسية منها منح قروض بالتعاون مع البنوك الحكومية لتحويل آبار الرى الاستثمارية وآبار الشباب للعمل بنظام الطاقة الشمسية والاستفادة من مبادرة البنك المركزى فى توفير الدعم المالى لتتشغيل المشروعات الزراعية الاستثمارية بالطاقة الشمسية والرى الحديث، مشيرا إلى أنه من المقرر بناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية بهدف استغلال موارد المحافظة من الطاقة الشمسية لكونها تتميز بأكبر نسبة سطوع شمسى طوال العام على مستوى الجمهورية .

وأكد المحافظ، أن منظومة توفير استهلاك المياه تضمنت لتشغيل تركيب جهاز الرصد التليمتري الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويقوم بالتحكم عن بعد في التشغيل والغلق وكميات تصرف المياه المتدفقة من البئر للزراعات حسب الاحتياج، وذلك ترشيدًا للاستهلاك وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزاراتي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الرى.

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