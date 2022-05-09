عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نهضة كبرى.. شمس الواحات أكبر منظومة لتوليد الكهرباء بالوادي الجديد| شاهد

طاقه شمسيه
طاقه شمسيه

تحظى محافظة الوادي الجديد، بنسبة كبيرة من السطوع الشمسي على مستوى العالم وهو ما يجعلها من أفضل محافظات مصر لتكون مثالا لتطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء.

لذا فقد اتجهت الحكومة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء لتغذية المشروعات الصناعية والتعدينية والزراعية فضلًا عن تشغيل جميع الآبار للحد من استهلاك الوقود .

يقول  وكيل وزارة الري بالمحافظة المهندس منصور ابراهيم ، إنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات تشغيل الآبار الحكومية والخاصة في المحافظة بنظام الطاقة الشمسية وهو ما أدى لتحقيق وفرة كبيرة فى النفقات التى كانت تستهلك فى دفع فواتير الكهرباء وشراء السولار لتشغيل طلمبات الديزل لتلك الآبار حيث إن 598 بئرا حكومية كانت تستهلك 200 مليون جنيه سنويًا والتى سيتم توفيرها محليًا مع التحول إلى الطاقة الشمسية .

اقرأ أيضا:

إحلال 4 محطات مياه شرب بمركز الخارجة في الوادي الجديد

وأضاف  منصور أن إجمالي عدد الآبار المُستهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية تبلغ 598 بئرًا، جرى تنفيذ منها 145 بئرًا، وجارٍ استكمال العمل في باقي الآبار ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات الصرف وتركيب عدادات كودية لترشيد استخدام ومعدل سحب المياه من الآبار وتنفيذ مشروع تحويل 85 بئرًا جوفية بإستخدام الطاقة الشمسية وذلك فى إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة، لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المخزون الجوفي.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت  175,5 مليون جنيه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 60 بئرًا حتي الآن، وجارٍ العمل لتحويل ٨٥ بئرًا آخرى والمقرر الانتهاء منهم بحلول ديسمبر 2021 كما تم التعاقد مع إدى الشركات الأسترالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فني متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة أستراليا للتقييم الفني للمحطات المثيلة وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الحيوية والتوجه نحو الاستفادة من مقومات المحافظة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة قدمت تسهيلات عديدة بهدف التوسع فى منظومة الطاقة الشمسية منها منح قروض بالتعاون مع البنوك الحكومية لتحويل آبار الرى الاستثمارية وآبار الشباب للعمل بنظام الطاقة الشمسية والاستفادة من مبادرة البنك المركزى فى توفير الدعم المالى لتتشغيل المشروعات الزراعية الاستثمارية بالطاقة الشمسية والرى الحديث، مشيرا إلى أنه من المقرر بناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية بهدف استغلال موارد المحافظة من الطاقة الشمسية لكونها تتميز بأكبر نسبة سطوع شمسى طوال العام على مستوى الجمهورية .

وأكد المحافظ، أن منظومة توفير استهلاك المياه تضمنت لتشغيل تركيب جهاز الرصد التليمتري الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويقوم بالتحكم عن بعد في التشغيل والغلق وكميات تصرف المياه المتدفقة من البئر للزراعات حسب الاحتياج، وذلك ترشيدًا للاستهلاك وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزاراتي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الرى.

2
2
3
3
4
4
5
5
الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد البنك المركزي كهربا وزارة الكهرباء المشروعات محطات مياة التعاون الطاقة النظيفة توليد الكهرباء الري استثمار الحكومة الانتهاء محافظة الحكومي وزارة الكهربا مبادرة صناعي لتوليد الكهرباء تركيب عدادات لطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: توريد 111 ألف طن من محصول القمح حتى الآن

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني يزور دولة خليجية بعد زيارة أمير قطر المرتقبة لـ طهران

تلاميذ 4 ابتدائي يؤدون امتحانات الترم الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية

مجلس النواب يستمع لبيان وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة..اليوم

10 الاف جنيه ..زيادة في أسعار هيونداي I10 موديل 2022 |صور

الإعفاء من الضرائب ومقابل آداء الخدمات بقانون التأمينات والمعاشات

قيثارة السماء.. الشيخ محمد رفعت أقام أول مدرسة للتجويد وتوفى يوم مولده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ