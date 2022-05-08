عاجل
أخبار التعليم.. شوقي ينفي تحميل الطلاب مسئولية طباعة ورق مفاهيم امتحانات المرحلة الثانوية.. جامعة سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 في تصنيف سيماجو الإسباني أخبار التوك شو.. أحمد موسى: العالم يترقب خطاب بوتين غدا..وزير الرياضة عن ملف مباراة مصر والسنغال: ننتظر النتيجة أسواق المال العربية اليوم الأحد.. البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية..والقطرية تبدد مكاسبها الصباحية وتكتسي باللون الأحمر توجيهات مهمة للطلاب من القومي للبحوث للأغذية أثناء الامتحانات ميدو يحذر إيهاب جلال بسبب قرار الـ40 لاعبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة تجار السيارات: أربعة عوامل متلاحقة عمقت من أزمة الصناعة في العالم

سيارات
سيارات

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأزمة العالمية الآن لازالت منعكسة على سوق السيارات وهي مرحلة إستثنائية في العالم أجمع وليس مصر فقط.

وأضاف "أبو المجد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON أن هذا موجود في العالم، والتقارير الدولية تتحدث عن تلك الأزمة وليست قاصرة على السوق المحلي كما يروج البعض.

وواصل: “مررنا بـ كورونا التي قللت الإنتاج ثم أعقبها مرحلة الرقائق الإلكترونية التي لن يتم حلها قبل نهاية 2022، ودخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية والأخيرة أثرت بشكل كبير على دول أوروبا البالغ عددها 26 دولة بنحو 60% من احتياجات المصانع من الغاز كل هذه العوامل أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات إحتتمت بتحرك الفيدرالي الأمريكي بتحريك سعر الفائدة لأول مرة بقدر كبير منذ سنوات”.

وحول تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتأثيره على صناعة السيارات قال أبو المجد : "مش بيأثر بشكل مباشر لكن يؤثر على اقتصاد أي دولة، حيث أن السيارات جزء لا يتجزأ من الاقتصاد لأننا نستورد بالدولار وهو العملة الدولية المؤثرة في كافة السلع زي أي قطاع زي الاجهزة الكهربائية".

وأكمل: "ده تضخم على مستوى العالم ومش في مصر بس ولازم المستهلك يفهم الكلام ده".

وواصل: "إشمعنا العربيات إللي ماسكين فيها وكل السلع بتزيد؟ أنا ضد الأوفر برايس طول الوقت وساهمت في تنسيق ذلك لكن نفاجأ اليوم بقرار جديد وهو الحكم على التاجر الذي باع سيارة ثمنها  400 ألف جنيه بنفس سعر ما قبل الأوفر برايس وهو 300  ألف جنيه ويخسر 100 ألف، أي منطق يكون مثل هذا القرار من جهاز حماية المستهلك".

واستطرد: “كل معارض مدينة نصر ومصر الجديدة قفلت من ساعة القرار”.   

وأشار إلى أن هناك إجتماعاً قريباً سيعقد خلال يوم أو يومين على الأكثر مع رئيس جهاز حماية المستهلك لحلحلة الأزمة. 

سوق السيارات حماية المستهلك لميس الحديدي الدولار صناعة السيارات الاقتصاد الإنتاج مصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على الأسعار الجديدة لـ إيجل برو موديل 2022 .. صور

اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة.. القومي للمرأة: القرار يخفف المعاناة

التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا

رابطة مصنعي السيارات: زيادة الدولار الجمركي ولو بجنيه واحد فقط يرفع الأسعار

وزير التعليم: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية في امتحانات النقل

الرقابة على الصادرات: تشغيل المعامل الصناعية الجديدة بشرق التفريعة نهاية يونيو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ