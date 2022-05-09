هيواجه ضغوط.. طلعت يوسف: أَخشى من تجربة إيهاب جلال مع المنتخب.. فيديو

قال طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، إن إيهاب جلال لا يجيد التواصل على المستوى الإعلامي لكن هناك مدربين هذه فلسفتهم، كما أنه لا يمتلك ظهيرا جماهيريا، وتعرض لهجوم كبير خلال الفترة الماضية، وعلى اتحاد الكرة المصري دعمه لأنه هو الذي أتى به.

وأضاف طلعت يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد: «أخشى من تجربة إيهاب جلال مع المنتخب في قدرته على التحمل والاستمرار في ظل الضغوط التي ستواجهه».

وتابع المدير الفني السابق للاتحاد السكندري: «أرجو أن يكون انتقاد إيهاب جلال في حدود الأدب والاحترام وألا يحمل تجريحا للآخر، كما أن جلال بحاجة إلى غطاء من اتحاد الكرة المصري حتى يستطيع تأدية مهامه مع المنتخب الوطني».

وأردف طلعت يوسف، أن الانقسام على طاولة الاجتماعات وارد لكن أتعجب من خروج التفاصيل إلى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن إدارة المنتخبات الوطنية تحتاج إلى إبداء الرأي والمشورة.