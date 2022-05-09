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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بالزغاريد.. والأهالي: الرئيس السيسي جبر بخاطرنا

عودة الصيادين
عودة الصيادين

استقبل اهالى  مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية  الصيادين العائدين من دولة اليمن  وسط حالة من السعادة  وذلك  عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى للإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترة تصل إلى 100  يوم.

وسادت الفرحه الصيادين واسرهم حيت تم احتجازهم بسبب تخطيهم للمياه الإقليمية على متن مركب صيد تحمل اسم (نور البحار) وهى تابعة لأحد الصيادين بمدينة المطرية، للاحتفاء قبل لحظات من وصول ذويهم لمسقط رأسهم بالمطرية.

 وأطلقت السيدات الزغاريد فرحا بعودة ذويهم من اليمن سالمين، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتدخله للإفراج عنهم ، حيث قالت والدة احد الصيادين: " بشكر الريس السيسى جبر بخاطرنا وفرح قلوبنا...كنا بنموت كل يوم عشان ابنى ومراته وولاده الحمد لله يارب الف حمد وشكر ليك، ابنى كان ماشى على رزق عياله ومديون  همه كان يسد دينه ، لكن الفلوس بتروح وتيجى وابنى فى  وسطنا بالدنيا".


وقال السيد محمد جار احد الصيادين: البلد فرحانه شكرا ايه يا مصر شكرا يا ريس فرحت الناس دي كلها ربنا يفرح قلبك ويحفظ مصر ويبارك لنا فيك يا ريس؛  الناس دي غلابه قوي بيجروا على لقمه عيشهم وعلى رزق اولادهم الحمد لله ان هم يقوم بالسلامه ربنا يعوض عليهم والف حمد وشكر لك يا رب".

  وكان 20 صيادًا من بينهم 10 صيادين من ابناء محافظة الدقهلية، و10 أخرين من محافظة دمياط، وكان قد وصل البحارة المصريين الـ 20 الذين تم تأمين الإفراج عنه باليمن إلى أرض الوطن، بعدما تم الاتفاق على  تأمين عودتهم إلى البلاد بتعليمات الرئاسة.

 وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين؛ وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى لاعادتهم.

الدقهلية المطرية الرئيس عبد االفتاح السيسى البمن الصبد

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الدقهلية تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بالزغاريد.. والأهالي: الرئيس السيسي جبر بخاطرنا

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