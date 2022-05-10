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رئيس التحرير
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برلمان

موازنة النواب تستكمل مناقشة طلبات إحاطة بشأن موارد ملاعب الخماسي بأسيوط.. اليوم

النائب ياسر عمر،
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تستكمل اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الشباب والرياضة.

 

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة بشأن وجود تلاعب فى موارد ملاعب الخماسي بمحافظة أسيوط ، ومن المقرر أن يكون الاجتماع بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش فيه مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، طلبات عامة مقدمة من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، والنائب  عمرو حسين هندي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، والنائبة هند رشاد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والنائبة مرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

الزيادة السكانية

كما يناقش طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية مقدمة من النواب: نافع عبد الهادي وفتحي قنديل وعلي العساس، وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب  أيمن أبو العلا وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، والنائب طلعت عبد القوي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد، والنائبة نسرين صلاح عمر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة سؤال مقدم من : العضو إيناس عبد الحليم و طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

كما تشهد مناقشة طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تكليف الأطباء والصيادلة مقدمة من: العضو محمد عبد العليم داود و أحمد عثمان و النائب علاء خير الله.

كما تشهد مناقشة سؤال مقدم من :  العضو نبيل عسكر وطلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.

و كذلك  طلب مناقشة عامة مقدم من العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة و طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة وطلبات إحاطة مقدمة من العضو أمل زكريا قطب و  العضو زينب السلايمي والعضو سامح السايح.

كما تشهد الجلسة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة  آيات الحداد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

طلبات الإحاطة النواب وزير الشباب والرياضة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تلاعب فى موارد ملاعب الخماسى محافظة أسيوط

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