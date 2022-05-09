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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الطيران: تسهيلات للمستثمرين لتحفيز الحركة الجوية والسياحية

وزيرا الطيران والسياحة
وزيرا الطيران والسياحة

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر وزارة الطيران بحضور عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك في إطار التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين مثمنا التعاون والتنسيق الفعال بين وزارتى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي فى مصر. 

 وأشاد الطيار محمد منار بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية فى دعم قطاعى الطيران والسياحة وتشجيع الاستثمارات مضيفاً أن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التسهيلات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

واستهل الدكتور خالد العناني حديثه بتوجيه الشكر لوزير الطيران المدني على دعمه وتعاونه الدائم لقطاع السياحة وخاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران المدني للقطاع والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلباً أساسياً من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية من خلال توفير حزمة من التخفيضات التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر فضلًا عن تذليل جميع الصعوبات أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحيين .

وخلال اللقاء استمع الوزيران لآراء ومقترحات المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد السائحين لمناطق الجذب السياحى كما تم مناقشة آليات تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوربية إلى مدينة الأقصر لتشجيع السياحة الثقافية .

وقد وجه المستثمرون الشكر لوزيرى الطيران المدنى والسياحة والآثار على الجهود الكبيرة والمبادرات التى تقوم بها الوزارتان بالتنسيق بينهما لدعم قطاعى الطيران والسياحة وتنشيط حركة السفر والسياحة

حضر اللقاء باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء وأحمد نبيل معاون وزير السياحة لشئون الطيران ولفيف من قيادات الوزارتين وعدد من المستثمرين السياحيين.

وزير الطيران الطيار محمد منار وزير السياحة المقاصد السياحية المصرية

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