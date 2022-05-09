ميدو: اعتماد الإسماعيلي على 4 مدافعين سينتهي به للهبوط للدرجة الثانية

حذر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق، فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي من فكرة الاعتماد على 4 مدافعين.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا ظل الإسماعيلي يلعب بـ4 لاعبين في الخط الخلفي ويعتمد على باهر المحمدي كقلب دفاع سيهبط لدوري الدرجة الثانية وهذا الحديث على مسؤوليتي".

وأضاف ميدو : "على الإسماعيلي أن يلعب بثلاثة مدافعين".

وختم حديثه قائلا: "إيهاب جلال نجح في الإسماعيلي بسبب الضغط مبكرا على المنافسين وابتعاد دفاعه عن مرماه، حيث اعتمد على الدفاع المتقدم".