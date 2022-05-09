مقتل اللاعب الكونغولي جودي لوكوكي في سهرة ليلية بهولندا

أعلنت تقارير صحفية مقتل الدولي الكونغولي جودي لوكوكي صاحب ال 29 عاما بطريقة بشعة في هولندا إثر سهرة ليلية.

يذكر أن جودى لوكوكى ولد في زائير لكنه هاجر إلى هولندا مع والديه وشقيقه التوأم ، لاعب NAC Breda Madjer Lukoki في سن مبكرة بسبب حرب الكونغو الأولى . نشأ في أمستردام ، وانضم إلى نادي VVA / Spartaan المحلي في سن العاشرة.

بعد اللعب مع VVA / Spartaan و Young Boys Haarlem ، انضم لوكوكى إلى صفوف الشباب في فريق اياكس امستردام الهولندي وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في الفوز 2-0 على أرضه ضد منافسه فينوورد في 19 يناير 2011 ، ليحل محل لورنزو إيبيسيليو في الدقيقة 80. حصل على الفور جماهيره على جانبه من خلال منح تيم دي كلير و جوزة الطيب عندما كانت الكرة خارج اللعب بالفعل.

استمر في الظهور للمرة الثانية في الخسارة 3-2 خارج أرضه ضد منافسه أدو دين هاج في 20 مارس 2011.

بدأ موسم 2011-12 بتسجيل لوكوكي هدفه الأول في مسيرته الكروية في أول ظهور له في الموسم ضد روضة جي سي .

بعد أن ساهم في ثلاثة ألقاب وطنية في مواسمه الثلاثة الأولى مع أياكس سيظل لوكوكي لاعبًا ثالثًا تحت قيادة فرانك دي بوير وتم منحه الإذن لاستكشاف خيارات أخرى. في 2 أغسطس 2013 ، تمت إعارته إلى SC Cambuur الذي تمت ترقيته حديثًا لهذا الموسم.

في 7 أغسطس 2014 ، أُعلن أن لوكوكى سينتقل إلى PEC Zwolle بعقد مدته ثلاث سنوات مقابل 1.5 مليون يورو ، لينضم إلى الفريق الذي هزم أياكس مؤخرًا في نهائي كأس KNVB بالإضافة إلى درع يوهان كرويف .

في 21 أغسطس 2014 ، سجل لوكوكي هدف PEC Zwolle الأول على الإطلاق في مسابقة قارية ، عندما واجه سبارتا براغ في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي 2014-15 . انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ، وسجل لوكوكي في الدقيقة 77 في أول ظهور أوروبي للنادي.

في 26 يونيو 2015 ، وقع لوكوكى مع الجانب البلغاري Ludogorets Razgrad . [10] سجل الكونغولي ثلاثة أهداف في مباريات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2016-2017 ضد ملادوست بودغوريتشا.

سجل لوكوكى هدفه الأول في الدوري يوم 26 نوفمبر 2016 في مباراة ضد بوتيف بلوفديف .

في 28 سبتمبر 2017 ، سجل لوكوكي هدف الفوز في الفوز 2: 1 على 1899 هوفنهايم في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي .

في 1 أبريل 2020 ، أعلن Ludogorets Razgrad أنهما اتفقا بشكل متبادل على إنهاء عقد Lukoki ، مما يسمح له بالعودة إلى هولندا.



في يوليو 2020 ، وقع لوكوكى عقدًا لمدة عامين مع نادي سنة ملاطية التركي.

مثل لوكوكى منتخب هولندا في مختلف مستويات الشباب وحصل على المركز الثالث مع فريق تحت 19 سنة في مهرجان "Espoirs" الدولي 2012 في تولون بفرنسا.

يحمل لوكوكى جنسية مزدوجة ولا يزال مؤهلاً لتمثيل هولندا وفي 19 مارس 2015 ، تلقى لوكوكي أول مكالمة له مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية للمباراة ضد العراق وحصل على أول مباراة دولية له في تلك المباراة.