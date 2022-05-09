عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقتل اللاعب الكونغولي جودي لوكوكي في سهرة ليلية بهولندا

صدى البلد

أعلنت تقارير صحفية مقتل الدولي الكونغولي جودي لوكوكي صاحب ال 29 عاما بطريقة بشعة في هولندا إثر سهرة ليلية.

 

يذكر أن جودى لوكوكى ولد في زائير لكنه هاجر إلى هولندا مع والديه وشقيقه التوأم ، لاعب NAC Breda Madjer Lukoki في سن مبكرة بسبب حرب الكونغو الأولى . نشأ في أمستردام ، وانضم إلى نادي VVA / Spartaan المحلي في سن العاشرة.

 

بعد اللعب مع VVA / Spartaan و Young Boys Haarlem ، انضم لوكوكى إلى صفوف الشباب في فريق اياكس امستردام الهولندي وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في الفوز 2-0 على أرضه ضد منافسه فينوورد في 19 يناير 2011 ، ليحل محل لورنزو إيبيسيليو في الدقيقة 80. حصل على الفور جماهيره على جانبه من خلال منح تيم دي كلير و جوزة الطيب عندما كانت الكرة خارج اللعب بالفعل.

 

استمر في الظهور للمرة الثانية في الخسارة 3-2 خارج أرضه ضد منافسه أدو دين هاج في 20 مارس 2011.

 

بدأ موسم 2011-12 بتسجيل لوكوكي هدفه الأول في مسيرته الكروية في أول ظهور له في الموسم ضد روضة جي سي .

بعد أن ساهم في ثلاثة ألقاب وطنية في مواسمه الثلاثة الأولى مع أياكس سيظل لوكوكي لاعبًا ثالثًا تحت قيادة فرانك دي بوير وتم منحه الإذن لاستكشاف خيارات أخرى. في 2 أغسطس 2013 ، تمت إعارته إلى SC Cambuur الذي تمت ترقيته حديثًا لهذا الموسم.

 

في 7 أغسطس 2014 ، أُعلن أن لوكوكى سينتقل إلى PEC Zwolle بعقد مدته ثلاث سنوات مقابل 1.5 مليون يورو ، لينضم إلى الفريق الذي هزم أياكس مؤخرًا في نهائي كأس KNVB بالإضافة إلى درع يوهان كرويف .

في 21 أغسطس 2014 ، سجل لوكوكي هدف PEC Zwolle الأول على الإطلاق في مسابقة قارية ، عندما واجه سبارتا براغ في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي 2014-15 . انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ، وسجل لوكوكي في الدقيقة 77 في أول ظهور أوروبي للنادي.

في 26 يونيو 2015 ، وقع لوكوكى مع الجانب البلغاري Ludogorets Razgrad . [10] سجل الكونغولي ثلاثة أهداف في مباريات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2016-2017 ضد ملادوست بودغوريتشا.

 

سجل لوكوكى هدفه الأول في الدوري يوم 26 نوفمبر 2016 في مباراة ضد بوتيف بلوفديف .

في 28 سبتمبر 2017 ، سجل لوكوكي هدف الفوز في الفوز 2: 1 على 1899 هوفنهايم في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي .

في 1 أبريل 2020 ، أعلن Ludogorets Razgrad أنهما اتفقا بشكل متبادل على إنهاء عقد Lukoki ، مما يسمح له بالعودة إلى هولندا.


في يوليو 2020 ، وقع لوكوكى عقدًا لمدة عامين مع نادي سنة ملاطية التركي.

مثل لوكوكى منتخب هولندا في مختلف مستويات الشباب وحصل على المركز الثالث مع فريق تحت 19 سنة في مهرجان "Espoirs" الدولي 2012 في تولون بفرنسا.

يحمل لوكوكى جنسية مزدوجة ولا يزال مؤهلاً لتمثيل هولندا  وفي 19 مارس 2015 ، تلقى لوكوكي أول مكالمة له مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية للمباراة ضد العراق وحصل على أول مباراة دولية له في تلك المباراة.

أمستردام منتخب الفريق الأول مهرجان دور المجموعات الطيب الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

موضوعات متعلقة

لاعتماد برامج جديدة.. رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل فريق هيئة جودة التعليم| صور

ترشيحاتنا

مصر تستضيف منتدى الأمم المتحدة الحضري العالمي 2024

شروط تنظيم ملكية العقارات الأثرية وفقا للقانون الجديد

رئيس المجلس الأوروبي يقطع اجتماعا للاحتماء من قصف روسي في أوكرانيا

الصحة: 5 إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.. تعرف عليها

صداع وإرهاق أبرز أعراضه.. جدري القرود مرض جديد يهدد العالم| فيديو

النواب يوافق على قرار الرئيس بشأن زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

لوسي: أنا شخصية صريحة ومبحبش اللون الرمادي

بسبب سورة يوسف.. لماذا أوقفت نقابة القراء الشيخ الطاروطي؟

شعرها يتساقط.. تفاصيل الحالة الصحية لـ سمية الألفي بعد العلاج الكيماوي

لوسي لـ صدى البلد: عشقت العمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ