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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يطالب الحكومة بمراجعة أداء المنظومة الصحية في المحافظات

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

وشدد "درويش"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، علي ضرورة مراجعة الحكومة للمنظومة الصحة في المحافظات التي لم يشملها التأمين الصحي، لما تعانيه من إهمال وترهل شديد، وسوء تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الصحة في مصر، يحتاج إلي إهتمام حكومي أضعاف الذي نراه الآن، وأن كثير من المستشفيات الحكومية لا يوجد بها أساسيات سير العمل وهذا أمر لابد من التصدي له.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التامين الصحي الشامل الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة الخبرة الفرنسية الجلسة العامة لمجلس النواب

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