مجلس النواب: الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف امتصاص الصدمات الاقتصادية

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف "عمر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الأرقام التي عرضها وزير المالية اليوم حول الموازنة العامة للدولة خلال جلسة مجلس النواب مطمئنة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة المصرية عندما بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 هو الذي قام بتمكيننا لامتصاص الصدمات التي حدثت في الأعوام والفترات السابقة.

وأوضح النائب ياسر عمر أننا لم نتوقع أن أوكرانيا هي سلة غذاء العالم قبل أزمتها مع روسيا، مضيفا أن مصر كانت تستورد ما يقرب من 80% من احتياجات القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن السوق الأوكراني قد أنتهي بالفعل بعد الحرب التي شنتها عليها روسيا، موضحا أن السوق الروسي عليه عقوبات في الفترة الحالية ولكننا سوف نقوم باستيراد القمح من روسيا في الوقت المقبل.