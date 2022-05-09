تامر أمين: اختيار المغرب لنهائي أبطال أفريقيا يمنع تكافؤ الفرص والعدالة

قال الإعلامي تامر أمين، إنه من المفترض أن يقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم مكان ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "بنسبة كبيرة سيكون نهائي البطولة بين النادي الأهلي والوداد المغربي".

وتابع تامر أمين، "هناك اجتماعات في الاتحاد الإفريقي لاختيار ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ".

وأكد تامر أمين أن "هناك اتجاها للعب المباراة النهائية في المغرب التي قد يكون الوداد المغربي طرفا فيها".

وأوضح تامر أمين أنه "إذا تم اختيار المغرب لـ المباراة النهائية سيؤدي ذلك إلى انعدام تكافؤ الفرص والعدالة والحق في الرياضة".

واختتم تامر أمين "نهائي أفريقيا مباراة واحدة فقط، ومن الطبيعي أن تلعب على أرض محايدة، بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية".