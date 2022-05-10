خالد صديق: خطة لتطوير عواصم المحافظات.. فيديو

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن هناك خطة لتطوير عواصم المحافظات تشمل 13 محافظة، مؤكدا أن الدولة تقوم بعمل عمراني معماري جيد جدا، إضافة إلى توفير إحتياجات المكان من سكن أو خدمي أو تعليمي أو صحي.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الدولة تريد الوصول لمرحلة تعوض بها المناطق القائمة فى الدولة، خاصة عواصم ومحافظات المدن الكبري، لأنها دائما هي الأقدم والأكثر إحتياجا لعمران جديد.

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أن الصندوق لايقوم فقط بالإحتياجات السكنية، بل يقوم بالإحتياج الخدمي، من أجل الوصول لإحتياجات المنطقة وليس المشروع ذات نفسه فقط.