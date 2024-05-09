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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان هيشتريها زمان.. إخماد حريق بجوار فيلا عبد الحليم حافظ بالمهندسين

صدى البلد

نشب حريق منذ قليل، بقطعة أرض مخلفات بجوار فيلا الراحل عبد الحليم حافظ بمنطقة المهندسين، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي جرى إخماده على الفور.

تلقت غرفة العمليات بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق في هيش ومخلفات بقطعة أرض فضاء خلف فيلا عبد الحليم حافظ.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وأفادت تحريات مباحث الجيزة بأن الفيلا ليست ملكا للراحل عبد الحليم حافظ وإنما اشتهرت باسمه لرغبته قديما في شرائها وعندما علم أهالي المنطقة بذلك أطلقوا اسمه عليها وتدار حاليا كمطعم وكافيه. 

فيلا عبد الحليم حافظ حريق فيلا الراحل عبد الحليم حافظ مخلفات

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