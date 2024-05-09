سقوط صاروخ على مستوطنة بالحدود اللبنانية

أفاد إعلام إسرائيلي، بسقوط صاروخ على مستوطنة شلومي بالجليل الغربي شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف المقاومة ‏في جنوب لبنان عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس مركزاً ‏قيادياً مستحدثا للعدو "الإسرائيلي" في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية حيث تم إصابته إصابة مباشرة.

وذكر حزب الله اللبناني في وقت سابق من الأمس انه استهدف قوة لجنود إسرائيليين قرب موقع "راميا" بقذائف المدفعية.

واستهدف حزب الله اللبناني أمس ‏الأربعاء، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏واصابوه إصابة مباشرة.‏