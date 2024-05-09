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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف مركزاً ‏قيادياً مستحدثا لقوات الاحتلال بمستعمرة نطوعة

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف المقاومة ‏في جنوب لبنان عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس مركزاً ‏قيادياً مستحدثا للعدو "الإسرائيلي" في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية حيث تم إصابته إصابة مباشرة.

وذكر  حزب الله اللبناني في وقت سابق من الأمس انه  استهدف قوة لجنود إسرائيليين قرب موقع "راميا" بقذائف المدفعية.

واستهدف حزب الله اللبناني في وقت سابق من اليوم ‌‏الأربعاء  مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏واصابوه إصابة مباشرة.‏

وبحسب البيان اللبناني؛ فقد جاء ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.

وكانت عناصر حزب الله اللبناني قصفت بعد ظهر  الأربعاء بالصواريخ ‌‏الموجهة موقع المالكية حيث أصابوه ‏إصابة مباشرة.

ووفق البيان الصادر عن حزب الله اللبناني؛ فأن ذلك القصف جاء بعد رصد ‌‌‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية.

وذكر البيان أن ذلك الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأشار البيان الي ان الهجوم علي موقع المالكية جاء بالتزامن مع دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح.

كما استهدفت العناصر التجهيزات التجسسية ‏لقوات الاحتلال بذات الموقع حيث تم تدميرها كاملة . ‌‏
 

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