غلق 11 عيادة وضبط 10 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو المطامير والنوبارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير وجهاز مدينة النوبارية الجديدة حملات مكبرة على المنشآت الطبية.

يأتى هذا فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكل المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملات فى النوبارية عن التالي:

تنفيذ قرارات غلق لـ٧ منشآت طبية عيادات مختلفة التخصصات ومعمل.

ضبط عدد ٤ منشآت طبية غير مرخصة مختلفة التخصصات.

ضبط ٤ منشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات وتم التنبيه عليهم لتلافي تلك السلبيات.

كما أسفرت الحملات فى أبو المطامير عن التالي:

تنفيذ ٤ قرارات غلق لعيادات بدون ترخيص

ضبط عدد ٦ منشآت طبية بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .