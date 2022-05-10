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رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن دور قطاع العلاج الحر في متابعة المستشفيات الخاصة

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس بطلب إحاطة إلى كلا من رئيس مجلس النواب والقائم بأعمال وزير الصحة  بشأن دور قطاع العلاج الحر فى متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة، لاسيما مع تكرار حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وآخرها حالة مارينا صلاح _أبنة روض الفرج _والتى توفيت نتيجة خطأ طبي جسيم داخل المستشفي الوطني للعيون وذلك إعمالا لنص المادة "134"والمادة "212"من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

يأتى ذلك فى الوقت الذي خصصت فيه الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،الجلسة العامة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة و اقتراحات برغبة حول المنظومة الصحية فى مصر أوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة وسوء الخدمات الصحية

وحدد  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من القواعد لكل النواب خلال الجلسة العامة  للحديث ،لاسيما وأن عدد طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة للدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة ،تزيد عن 120 إداة رقابية

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه للنواب قائلا  :" كل نائب يتحدث دقيقتان فقط لا غير وبعد انتهاء الدقيقتين سيتم قطع الصوت عنه، فكل نائب غير مسموح له بالحديث زيادة عن دقيقتين حتى لو ثانية واحدة" داعيا النواب النظر فى ساعاتهم قبل اللقاء الكلمة".

وفرضت  واقعة وفاة الزوجة الشابة مارينا صلاح سركيس بجرعة صبغة زائدة داخل إحدي مستشفيات العيون الخاصة ،نفسها خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن ،وطالب كلا من النائبين أبانوب عزت وأحمد خليل خير بضرورة الكشف عن الملابسات الحقيقية حول الوفاة خاصة فى ظل غياب الرقابة الصحية.

الصحة مجلس النواب وزير الصحة خالد عبد الغفار مصر

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