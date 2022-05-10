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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : رؤية مشتركة بين مصر وألمانيا حول أهمية قضايا المناخ والتصحر

وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال لقائه مع الوزير الألماني

حضر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  اليوم ، اجتماعات الـ cop 15 كما التقى بـ جوشين فلاسبارت الوزير الألماني للتعاون الدولي والتطوير الاقتصادي وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مكافحة التصحر cop 15 المنعقد حاليا في كوت ديفوار.

وقال القصير ان هناك رؤية مشتركة بين مصر وألمانيا حول أهمية قضايا المناخ والتصحر على المجتمعات والدول خاصة الأفريقية والنامية. 

‏وأكد "فلاسبارت" أنه كان هناك تعاون مسبق مع مصر في قضايا عديدة تتعلق بالمناخ والتصحر وأهمية إشراك المرأة والشباب ودعمهم وخلق فرص العمل والتأمين على المحاصيل الاستراتيجية.

‏كما أشار "القصير" إلى أهمية دعم ألمانيا لمثل هذه القضايا خاصة والتي يكون لها تأثيرات سلبية على فقدان الوظائف وصغار المزارعين. 

وفي نهاية اللقاء قام الوزير الألماني بدعوة القصير لحضور الاجتماع القادمة والخاص بالتأثيرات السلبية على قضايا الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية الحالية خاصة تأثيراتها على دول القارة الافريقية.

‏حضر اللقاء السفير وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. 

الزراعة رؤية مشتركة مصر وألمانيا قضايا المناخ التصحر

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