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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 شروط للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

التسويق الالكتروني
التسويق الالكتروني

حددت المادة (17) من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، 5 شروط للتسويق الإلكتروني، وأكدت أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

شروط التسويق الالكتروني

1– الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات .

2– أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .

3– أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .

4– الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .

5– وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .

وأشار قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، إلى أن الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا، والتأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها، ووضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.

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