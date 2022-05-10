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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: اعتماد وثيقة استراتيجية الشراكة مع مصر الشهر المقبل

سفارة الاتحاد الاوروبي
سفارة الاتحاد الاوروبي في مصر

أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر، عن اعتماد وثيقة استًراتيجية الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2022- 2027 الشهر المقبل خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده ببروكسل.

وقال بيرجر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالإسكندرية بمناسبة بدء الفعاليات المقامة في إطار شهر أوروبا وبدء زيارة وفد الاتحاد وفريق أوروبا إلى الإسكندرية، إن مجلس الشراكة هو أعلى كيان للتعاون بين الجانبين المصري والأوروبي وتم تشكيله بموجب اتفاقية وقعتها مصر عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2004.

وأوضح أن وزير الخارجية سامح شكري سيرأس الجانب المصري خلال اجتماع مجلس المشاركة الذي سيحضره أيضا وزراء أوروبيين حيث سيتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد وأولويات الشراكة، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالسياسات الخارجية.

على جانب أخر أشار بيرجر إلى أن النسخة السادسة لمؤتمر دعم سوريا ستعقد ببروكسل خلال الفترة المقبلة بحضور الدول الأطراف والجامعة العربية لمناقشة الدعم الإنساني الموجه لسوريا والتأكيد على أهمية إيجاد حل للأزمة.

الاتحاد الأوروبي بروكسل اوروبا سامح شكري وزير الخارجية

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