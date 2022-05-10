الرئيس السيسي يطمئن المصريين: إحنا بخير واحتياجاتنا موجودة ..فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المصريين بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الأزمة غير مسبوقة، ولها تداعيات حادة على العالم كله، مؤكدا “ولكن أطمأنكم إحنا بخير، واحتياجاتنا موجودة مش ليوم أو شهر ولكن أكثر”.

وتابع الرئيس السيسي «يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب ولقاه مش موجود وإذا تحدث البعض عن زيادة الأسعار فنحن نقر بذلك والدولة تحاول وتتدخل حتى نهاية هذا العام لضبط الأمور واستعادة العافية».

وأوضح الرئيس السيسي أن الأزمة كبيرة جدا، وتداعياتها ستكون على عشرات ومئات الدول، ومصر من ضمن الدول المتأثرة، ولكن هناك يتم اتخاذ كل الجهود لتخفيف هذه المعاناة.

واستكمل الرئيس السيسي “كلفت الحكومة بتوفير كل مستلزمات الصناعة والإنتاج، ودائما لا أقول للمواطنين أن يتوقفوا عن شراء سلعة معينة أو تحديد قدر معين مثل دول أوروبية كبيرة تقصر حصول الفرد على زجاجة زيت واحدة مثلا ولكن للمواطن مطلق الحرية في الشراء”.

وأوضح الرئيس السيسي أن السلع متوفرة ولكن من الممكن أن يتضخم سعرها نوعا ما، ونحاول عدم تأثر غير القادرين بزيادة الأسعار.