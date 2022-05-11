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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في دول معندهاش إزازة الزيت.. السيسي يطمئن المصريين ويفتح ملف الأحوال الشخصية|فيديوجراف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»: «نسب الأسر التي حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية».

وتابع الرئيس السيسى: «كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر وتحقق شكلاً من أشكال التقاضى الذى يقلل حجم النزاع والخصومة».

وعلى جانب آخر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة للغاية وتأثيرها على كل دول العالم ونحن منها.
وأضاف الرئيس السيسي: « إننا نملك توجهاً إلى توفير احتياطي استراتيجي يكفي من كافة السلع الغذائية لمدة 6 شهور مما يجعل السلع متوفرة»، لافتا إلى أن السلع تضخم سعرها ولكن هناك اجراءات حماية اجتماعية .


وتابع الرئيس السيسي،: «احنا بخير الحمد لله.. احنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار».


ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب: «تحملوا معايا عشان خاطر مصر .. واطمنوا تماما».

قضية الأحوال الشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الاقتصادية العالمية برنامج صالة التحرير ووجه الرئيس السيسي رسالة

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