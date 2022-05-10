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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد تصريحات السيسي.. تعرف على أهم أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر

أسباب زيادة نسبة
أسباب زيادة نسبة الطلاق في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لابد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية، وعبر الرئيس السيسي، عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة الطلاق يتم العزوف عن فكرة الزواج.

 

أسباب زيادة نسبة الطلاق في مصر



وأكد الرئيس السيسي، أن فكرة العقد «مش مخالف للشرع؛ بالعكس طالما تم توقيع الاتفاق عليه، ولن نقبل إن يطلع قانون مش متوازن واحنا بنستهدف إزالة الضرر والأذى والخراب، ولا نستهدف المحبة اللي بين الأسر».

 

الرئيس السيسي عن أزمة الطلاق: العقد والقانون لازم يكون الحاكم والمنظم

الرئيس السيسى: نسب الطلاق زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاما

 

ويمكن معرفة أهم أسباب الطلاق وتوعية الأفراد منها ان يتجنبها عندما يفكرون في إنشاء حياة أسرية، وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، أنه وفقا لبيانات تقديرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  أنه بلغ عدد حالات الطلاق نحو 20.7 ألف حالة، مقابل 19.1 ألف حالة طلاق في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 1.6 ألف حالة طلاق..

وتابع الدكتور عبد الفتاح درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن أهم أسباب حدوث الطلاق عدم التوافق، وعدم التفاهم  بين الزوجين، و الخيانة، أو بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على قدرة الزوج في تحمل المسئولية.

 

أسباب زيادة نسبة الطلاق في مصر

 

وأوضح عبد الفتاح درويش، أن هناك بعض الأسباب الأخرى والمؤثرات التي تزيد من نسبة الطلاق في الوقت الحالي، وهي انتشار الطلاق بين الازواج صغار السن وممن لم تمر على علاقتهم الزوجية أكثر من ٣ أعوام، وهذا مؤشر الرعونة وعدم تحمل المسئولية.

وأكد الدكتور عبد الفتاح درويش، أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي يمكن ان تؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، وهي اختلاف الدوافع التي يجب ان يقوم عليها الزواج والتركيز فقط على النواحي المادية وإهمال القيم الدينية والاخلاقية للكثير من الشباب المقبل على الزواج.

 

وأشار الدكتور عبد الفتاح درويش، أن مواقع التواصل الاجتماعي أحد أسباب زيادة نسبة الطلاق  في مصر، وذلك بسبب تأثيره السلبي على العلاقة الزوجية؛ حيث أنه يؤدي إلى التباعد الاجتماعي بين الأزواج واختفاء لغة الحوار بينهم الأمر الذي يؤدي لتفاقم المشاكل فيما بينهم .

 

الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي
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