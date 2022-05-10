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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر بالجزائر يستقبل بعثة الأهلي

صدى البلد

حرص السفير المصري في الجزائر، الدكتور مختار وريدة، على استقبال بعثة الأهلي في مطار الجزائر فور وصولها، ووجه طاقم السفارة المرافق له بتذليل العقبات، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بخروج البعثة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة 48 ساعة عقب مباراة وفاق سطيف الأولى التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد. 

وقبل انطلاق مران الأهلي اجتمع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة مع الجهاز الفني للفريق؛ لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق خلال رحلة الجزائر، وكذلك رؤية الجهاز الفني لموعد التدريبات وبرنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحرص «عبد الحفيظ» و«موسيماني» على الاجتماع بلاعبي الأهلي والحديث معهم حول ضرورة التركيز في مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائري لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

 

السفير المصري في الجزائر مختار وريده بعثة الأهلي مطار الجزائر ملعب التتش بالجزيرة

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