أخبار التوك شو| هتحاسب أمام الله.. الرئيس السيسي لـ عزة مصطفى: قانون الأحوال الشخصية مسئولية.. خالد عبدالغفار: درسنا حالة مارينا صلاح قبل إغلاق المستشفى وتوجد مخالفات جنائية

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

قال الدكتور حازم ياسين، أستاذ جراحة العيون، إن ما تعرضت له مارينا صلاح، مصاب جلل وشيء موجع للشعب المصري كله، ولأسرتها ومن يضع نفسه مكانهم يشعر بحجم المصاب.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن الوزارة لم تتخذ قرارها بإغلاق المستشفى المسئولة عن واقعة وفاة مارينا صلاح تأثر بالرأي العام فقط ولكن هناك لجنة درست الأوضاع بشكل عام ووصلت لقرار الاغلاق، قائلا: "الناس لديهم تصور خاطئ بأن المستشفيات الخاص لا رقيب عليها".

وقال متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يتم شراء سلع غير أساسية من الخارج، وهو ما اعترض عليه أحمد إسماعيل الأمين العام لرابطة تجار السلع الغذائية، الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

قال رامز دوس زوج مارينا ضحية الخطأ الطبي، إن غلق المستشفى التى توفيت فيها زوجته، نتاج مخالفات وليس بسبب وفاة زوجته.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لابد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، و أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قانون الأحوال الشخصية مسئولية كبيرة، مؤكدا "أنا هتحاسب على الامر ده امام الله".

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا لابد من استكمالها ولا توقف للعمل فيها .

قال عمر مروان وزير العدل : "الحد الاقصى لتسجيل العقارات 4 آلاف جنيه، ولا يمكن التلاعب في إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري".

علقت هناء صبري، والدة بسنت خالد، عقب الحكم القضائي بالسجن المتهمين الخمسة بأحكام تترواح ما بين "5_15"سنة، “الحمدلله، كنت أنتظر هذا الحكم بفارغ الصبر”.