مصرع مُزارع وإصابة شخصين في واقعتين مختلفتين بسوهاج

لقي مزارع ستيني مصرعه، وأصيب شخصين أخرين، من ابناء محافظة سوهاج، في واقعتين مختلفتين، بمركزي البلينا والمنشاة، جنوب وشمال المحافظة، اثنان من بينهم إثر مشاجرة نشبت لخلافات على قطعة ارض زراعية، والأخر لسقوط طوب أحمر على رأسه من منزله.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة النجدة، مفاده ورود بلاغان من الأهالي بمركزي البلينا والمنشاة، ووجود متوفي ومصابين.

الواقعة الأولى:

وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصاب دائرة مركز البلينا، وتبين أنها بين كل من:"طرف أول، عاطف ا ع م - 67 سنة- مزارع- مصاب برش خرطوش بالرقبة والصدر- وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وشقيقه عادل ا ع م - 49 سنة- مزارع- مصاب برش خرطوش بالظهر".

و"طرف ثانٍ، عصام م ت م - 54 سنة- عامل- الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية"، وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش و3 طلقات، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر.

وأتهم الثاني من الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني؛بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

الواقعة الثانية:

وصول المدعو (عابد ع م م - 60 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز المنشاه إلى مستشفى سوهاج الجامعي- مصاب بإشتباه نزيف بالمخ والصدر)، وبسؤال شقيقه المدعو (معبد ع م م - 56 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، أفاد أنه أثناء تواجد شقيقه المذكور أمام المنزل سقط عليه كمية من الطوب مشونه مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.