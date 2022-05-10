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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكرداسة

مشاجرة _أرشيفية
مشاجرة _أرشيفية

سيطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على مشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى  إصابة 3 أشخاص، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.


تلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر أن مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

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