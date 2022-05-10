إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكرداسة

سيطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على مشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.



تلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر أن مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.