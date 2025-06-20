قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد صابر: أعضاء من الإخوان التحقوا بتنظيم داعش.. وتنظيمها الدولي وهم كبير
أطول نهار في العام.. موعد الانقلاب الصيفي 2025 وبداية فصل الصيف رسميًا
إبراهيم عبد الجواد: الزمالك تعاقد مع مدير فني جديد والإعلان خلال أيام
فلوريان فيرتز: انضمامي إلى ليفربول لحصد كل الألقاب لا من أجل المتعة
صافرة برازيلية تقود مواجهة الهلال وسالزبورج في مونديال الأندية
بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
ارتفاع عدد الناجين إلى 16 شخصا و3 حالات وفيات فى حادث عقارى القبة
الدليل: القيادة المصرية رفضت محاولات أمريكية للحصول على قاعدة عسكرية
عمرو أديب: إيران عملت مفاجأة في إسرائيل هدِّت أسطورة القبة الحديدية
أسامة الدليل: من خططوا لأحداث 25 يناير تلقوا تدريبات بالخارج
مش كل مرة الدنيا متآمرة.. صبري فواز يعلق على هزيمة الأهلي من بالميراس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلامنجو يهزم تشيلسي بثلاثية في كأس العالم للأندية

فلامنجو
فلامنجو

فاز فريق فلامنجو البرازيلي، على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 13.

فيما جاءت ثلاثية فلامنجو عن طريق برونو هنريكي ودانيلو دا سيلفا ووالاس يان في الدقائق 62، 65، 83.

وشهدت الدقيقة 68 حصول نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء.

ولعب الفريقان، المباراة، بالتشكيل التالي:


فلامنجو: 

روسي – دانيلو، آيرتون لوكاس، ليو بيريرا، ويسلي – بولجار، جورجينيو – لويز أراوجو، جيرسون، د أراسكايتا – جونزالو بلاتا.

تشيلسي: 

سانشيز – جوستو، تشالوبا، كولويل، كوكوريلا – جيمس، كايسيدو، إنزو فرنانديز – بالمر، ديلاب، نيتو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فلامنجو المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق تشيلسي خلفه في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

فلامنجو تشيلسي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يمنح المدير الرياضي الجديد صلاحيات تنفيذية.. ولجنة التخطيط تستمر استشاريا

جون إدوارد

جون إدوارد يقدم تصورا كاملا لمجلس إدارة الزمالك فيما يخص قطاع كرة القدم

مران الأهلي

كأس العالم للأندية| مران استشفائي للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة بورتو

بالصور

مخدرات ومؤثرات.. تفاصيل القبض على الممثلة شجون الهاجري | صور

القبض على الممثلة شجون الهاجري
القبض على الممثلة شجون الهاجري
القبض على الممثلة شجون الهاجري

تحذير طبي: مشروبات شائعة تهدد القلب وتزيد خطر الجلطات والسكتات

مخاطر المشروبات الغازية
مخاطر المشروبات الغازية
مخاطر المشروبات الغازية

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

لصحة طبيعية | تناول 5 حصص فاكهة وخضار يوميًا يحسّن جودة النوم

أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد