فلامنجو يهزم تشيلسي بثلاثية في كأس العالم للأندية

فاز فريق فلامنجو البرازيلي، على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 13.

فيما جاءت ثلاثية فلامنجو عن طريق برونو هنريكي ودانيلو دا سيلفا ووالاس يان في الدقائق 62، 65، 83.

وشهدت الدقيقة 68 حصول نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء.

ولعب الفريقان، المباراة، بالتشكيل التالي:



فلامنجو:

روسي – دانيلو، آيرتون لوكاس، ليو بيريرا، ويسلي – بولجار، جورجينيو – لويز أراوجو، جيرسون، د أراسكايتا – جونزالو بلاتا.

تشيلسي:

سانشيز – جوستو، تشالوبا، كولويل، كوكوريلا – جيمس، كايسيدو، إنزو فرنانديز – بالمر، ديلاب، نيتو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فلامنجو المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق تشيلسي خلفه في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.