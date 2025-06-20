خليتوا مصر فوق الجميع.. خالد الغندور يوجّه رسالة للجماهير في أمريكا

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة تقدير خاصة إلى جماهير الكرة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بحماسهم ودعمهم المستمر.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “أنا عايز جدًا أشكر جمهور مصر في أمريكا اللي بيساندوا الأهلي، واللي فيهم كمان أهلاوية وزملكاوية، لكن في النهاية... مصر فوق الجميع”.

ومن جهة أخرى، اجتمع خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين، وطالبهم بالتركيز؛ لتحقيق نتيجة جيدة أمام بورتو البرتغالي.

وخضعت المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء الأهلي وبالميراس البرازيلي، لمران استشفائي لتفادي الإجهاد.

فيما خاض باقي عناصر الفريق تدريبات قوية من أجل تجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا بشكل جيد للمباراة القادمة.

وكان الأهلي خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.