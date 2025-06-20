الأهلي في مواجهة خطر رقم سلبي تاريخي بمونديال الأندية 2025

بات النادي الأهلي مهددًا بتسجيل رقم سلبي غير مسبوق في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في هز شباك منافسيه خلال أول مباراتين في نسخة 2025 الجارية حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية.

واكتفى الأهلي بنقطة واحدة من تعادل سلبي في الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي، أعقبها خسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليبقى رصيد الفريق عند نقطة وحيدة قبل مواجهته الحاسمة أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة.

وإذا فشل لاعبو الأهلي في التسجيل خلال مواجهة بورتو المقررة فجر الثلاثاء المقبل على ملعب "ميتلايف"، سيصبح الفريق لأول مرة في تاريخه يودع مونديال الأندية دون إحراز أي هدف طوال دور المجموعات.

وعلى مدار مشاركاته السابقة في البطولة، تمكن الأهلي من التسجيل في جميع النسخ التي خاضها، بداية من نسخة 2005 التي شهدت تسجيل هدف وحيد عن طريق عماد متعب، مروراً بنسخة 2006 التي سجل خلالها 5 أهداف عبر محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو، ووصولاً إلى النسخ الأخيرة التي شهدت تسجيل الفريق لعدة أهداف في كل مشاركة.

وخاض الأهلي حتى الآن 25 مباراة بنظام البطولة القديم والجديد إلى جانب بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وتمكن من التسجيل في 14 مباراة، بينما خرج دون أهداف في 11 لقاء فقط، ما يضعه أمام اختبار صعب لتفادي إضافة رقم سلبي جديد لتاريخه في حال استمرار العقم التهديفي في المباراة القادمة.