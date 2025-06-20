خرجوا من حسابات الفريق | الأهلي يحسم قرارا لهؤلاء اللاعبين في هذا الموعد

علم صدى البلد، أن مسؤولي النادي الأهلي، استقروا على تأجيل مناقشة العروض المحلية والخارجية التي وصلت مؤخرًا للتعاقد مع عدد من لاعبي الفريق، وذلك إلى ما بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم بحث مصير هذه العروض عقب انتهاء البطولة، خاصة بالنسبة للعناصر التي خرجت من حسابات الجهاز الفني مؤخرًا.

وتلقى عدد من لاعبي الأهلي أكثر من عرض في الفترة الأخيرة، يأتي في مقدمتهم السباعي المستبعد من قائمة كأس العالم للأندية: كريم نيدفيد، عمر الساعي، المغربي رضا سليم، أحمد عبد القادر، التونسي محمد الضاوي "كريستو"، محمد ياسر العائد من تجربة إعارة في الدوري التشيكي، والمهاجم الصاعد ياسر محمد. كما تشمل القائمة أيضاً خالد عبد الفتاح، الذي سافر مع الفريق إلى أمريكا لكنه لم يشارك في أي من المباراتين السابقتين أمام إنتر ميامي وبالميراس ضمن دور المجموعات، حيث تعادل الأهلي في اللقاء الأول وخسر الثاني بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يعكف مسئولو الأهلي على دراسة العروض المقدمة لهؤلاء اللاعبين عقب انتهاء مشوار الفريق في البطولة لاختيار الأنسب من الناحية الفنية والمالية.

على صعيد الاستعدادات، استأنف الفريق تدريباته اليوم الجمعة تحضيرًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي تقام فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.