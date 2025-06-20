ميسي يحسم الجدل: التنافس مع رونالدو كان داخل الملعب فقط.. والاحترام متبادل

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن العلاقة التي جمعته بغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو على مدار سنوات طويلة من التنافس الكروي، لم تتعدَ حدود المستطيل الأخضر، مشددًا على أن الاحترام المتبادل ظل حاضرًا دائمًا بينهما.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "دي سبورت"، قال ميسي: "المنافسة بيني وبين رونالدو كانت طبيعية، كما ينبغي أن تكون، وكل ما كان بيننا حدث داخل أرض الملعب فقط، كل منا لعب لفريقه، وفي موقعه، وكانت المواجهة دائمًا في إطار رياضي بحت".

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: "خارج الملعب، لسنا أصدقاء بالمعنى التقليدي، لكننا كنا دائمًا نحترم بعضنا البعض، وشخصيًا، أُكن له احترامًا كبيرًا، وأُعجب كثيرًا بما قدمه في مسيرته الكروية التي ما تزال مستمرة حتى الآن".

وتأتي تصريحات ميسي؛ لتضع حدًا للجدل المستمر حول العلاقة بينه وبين رونالدو، حيث شهدت السنوات الماضية حالة من الاستقطاب الجماهيري والإعلامي بين أنصار النجمين، خاصة خلال فترة لعبهما في برشلونة وريال مدريد، حين شكلت مواجهاتهما واحدة من أكثر المنافسات إثارة في تاريخ كرة القدم.

لكن رغم الحدة التي اتسمت بها تلك المواجهات على أرض الملعب، فإن ميسي شدد على أن كل ما دار كان في إطار التنافس الرياضي المشروع، مشيرًا إلى أن التقدير والاحترام ظل قائمًا، حتى وإن لم تجمعهما علاقة صداقة خارج الملاعب.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو لا يزال يواصل مشواره مع نادي النصر السعودي، فيما يستعد ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا، في وقت تستمر فيه المقارنات بين النجمين اللذين يُعدّان الأبرز في تاريخ كرة القدم الحديثة.