رسميا .. ليفربول يعلن تعاقده مع صفقة مدوية

أعلن ليفربول بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتعاقده رسميا مع النجم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن يوم الجمعة.



قد تصل قيمة الصفقة إلى 116 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار)، مما يجعل فيرتز، البالغ من العمر 22 عامًا، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البريطانية.



ليفربول، العازم على مواصلة مشواره بعد تحقيق لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا الرقم القياسي، أنفق مبلغًا قياسيًا على مستوى النادي لضم ليس فقط أحد أفضل اللاعبين الألمان، بل أحد أفضل المواهب الشابة في العالم.



يُعد فيرتز لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول لليفركوزن منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره. وكان المهاجم المتميز في الفريق الذي فاز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023-2024 دون خسارة أي مباراة، وهو لاعب أساسي في المنتخب الألماني.



لهذا السبب كان ليفربول مستعدًا لدفع مبلغ مضمون قدره 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني كإضافات محتملة. كان عقد فيرتز مع ليفركوزن يتبقى له عامان، مما منح ليفركوزن نفوذًا في المفاوضات.



سُجِّل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لقيمة أولية عندما تعاقد تشيلسي مع إنزو فرنانديز من بنفيكا مقابل 106.7 مليون جنيه إسترليني (131.4 مليون دولار آنذاك) في عام 2023، قبل أن يوافق النادي اللندني على دفع ما يصل إلى 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار آنذاك) للاعب خط الوسط مويسيس كايسيدو من برايتون في وقت لاحق من ذلك العام.