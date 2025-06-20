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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميتروفيتش خارج حسابات الهلال أمام سالزبورج في مونديال الأندية

ميتروفيتش
ميتروفيتش
حمزة شعيب

تلقى فريق الهلال السعودي ضربة جديدة، قبل مواجهته المرتقبة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تأكد غياب مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن اللقاء.

وتقام المباراة في الساعات الأولى من صباح الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مشاركة ميتروفيتش أصبحت شبه مستبعدة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، حيث اكتفى اللاعب بخوض تدريبات خفيفة على الدراجة الثابتة ضمن برنامجه التأهيلي.

وكان ميتروفيتش، صاحب الـ30 عامًا، قد غاب أيضًا عن المباراة الافتتاحية للهلال في البطولة أمام ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعقب الجولة الأولى، يتصدر ريد بول سالزبورج ترتيب المجموعة الثامنة بـ3 نقاط، بينما يحتل كلا من ريال مدريد والهلال المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، في حين يأتي باتشوكا المكسيكي في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

الهلال السعودي دوري روشن ميتروفيتش كأس العالم للأندية سالزبورج

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