زيارة قافلة طبية من فلوريدا لـ دير المُحرق

استقبل نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، القافلة الطبية "سان أبسخيرون وسانت فيرينا"، القادمة من ولاية فلوريدا الأمريكية.

صلى نيافة الأنبا بيجول القداس الإلهي بحضور الوفد الطبي، وبعد انتهاء صلاة القداس ألقى نيافته كلمة روحية عليهم، ثم قدم بعض الهدايا التذكارية ترحيبًا بالوفد، تلى ذلك جولة تفقدية لنيافته شملت أماكن العيادات والصيدلية.

خلال الزيارة، أجرت القافلة على مدى يومين فحوصات طبية لعدد كبير من المرضى وقدمت لهم الأدوية المناسبة، وذلك في جو من المحبة والرعاية.