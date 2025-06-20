تحذير طبي: مشروبات شائعة تهدد القلب وتزيد خطر الجلطات والسكتات

حذّرت الدكتورة إلفيرا خاتشيروفا، الأستاذة المشاركة في قسم الطب الباطني بجامعة بيروغوف الروسية، من أن بعض المشروبات التي يعتقد البعض أنها "آمنة" أو "صحية"، قد تُشكّل خطرًا مباشرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة لمن لديهم تاريخ طبي في أمراض القلب أو الجلطات.

مخاطر المشروبات الغازية

ولا يكمن الخطر فقط في السكر الموجود بالمشروبات، بل في بدائل السكر الصناعية المستخدمة على نطاق واسع، وخصوصًا في المشروبات الغازية المخصصة للحمية، وفقًا لما لما نشرته صحيفة gazeta.ru.

«الإريثريتول».. المتهم الأول

وتشير الدكتورة خاتشيروفا إلى أن مادة الإريثريتول وهو محلي منخفض السعرات الحرارية يُستخدم بكثرة في مشروبات "الدايت" قد يرفع من نشاط الصفائح الدموية في الدم، مما يزيد احتمالية تكوّن الجلطات، ويرفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتؤكد أن هذا الخطر يزداد لدى الأشخاص المعرضين أساسًا لهذه الأمراض، مثل مرضى القلب وارتفاع الضغط.

مخاطر المشروبات الغازية

مشروبات أخرى يجب الحذر منها

وتسبب المشروبات الكحولية ارتفاعًا في ضغط الدم وتؤثر سلبًا على عضلة القلب، كما ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة، خاصة عند تناولها بإفراط.

وتحتوي مشروبات الطاقة على نسب مرتفعة من الكافيين والمنشطات، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، مما يُشكّل عبئًا كبيرًا على القلب.

مخاطر شرب القهوة بكميات كبيرة

مخاطر شرب القهوة بكميات كبيرة

ورغم فوائدها المحدودة، إلا أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى اضطرابات قلبية وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

ودعت الدكتورة خاتشيروفا إلى ضرورة مراعاة الظروف الصحية لكل شخص، وعدم الانسياق وراء العبارات التسويقية مثل "خالية من السكر"، مشددة على أهمية الاعتدال وتجنب الإفراط في استهلاك هذه المشروبات الشائعة.