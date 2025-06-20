مش كل مرة الدنيا متآمرة.. صبري فواز يعلق على هزيمة الأهلي من بالميراس

علق الفنان صبري فواز على الانتقادات التي وجهت إلى لاعبي النادي الأهلي، عقب خسارتهم أمام فريق بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا رفضه للهجوم المبالغ فيه بعد كل خسارة.

وقال صبري فواز، في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"أهو.. عادي جدا بنهرج على فريقنا ونقلش على اللاعيبه.. ونتكلم في الأخطاء اللي ارتكبوها.. وننتقد تقصيرهم عادي.. مش كل ما نخسر يبقى كل الدنيا غلطانة ومتآمرة.. عادي.. دي كورة.. وأي فريق بيكسب وبيخسر عادي والله".

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وسبق أن علق حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اللي يتفرج على الشوط الأول؛ ما يتوقعش أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة".

وأضاف: “في نقص للياقة البدنية للاعبين، المدرب لازم يعرف إن المعدلات البدنية للاعبين ليست أفضل شيء، لذلك كان يجب أن يضع سيناريوهات للمباراة”.

وتابع: “نلتمس العذر للمدير الفني، فهو لم يتعرف على إمكانيات اللاعبين، وتولى تدريب الفريق في وقت صعب”.