صبري فواز يعلق على قافلة الصمود: طب ما كل بلد تعمل عندها

علق الفنان صبري فواز، على مبادرة قافلة الصمود القادمة من دولة تونس وتتجه إلى قطاع غزة، وذلك من خلال العبور من الأراضي الليبية والمصرية، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب المصري قام بالعديد من المبادرات المماثلة للوقوف بجانب القضية الفلسطينية.





ونشر “فواز” عبر “فيسبوك” قائلا:"- هي القافلة دي فيها سلاح للمقاومة؟ = لأ، طب فيها إعانات أكل وشرب وغطاء ومستلزمات طبية للشعب المنكوب؟ = لأ - يعني ناس متعاطفين وعاوزين يعلنوا دعمهم؟ = آه".



وأضاف: “كتر خيرهم والله.. يعني زي احنا ما عملنا كده (عندنا) أكتر من مرة؟ = آه، طب ما كل بلد تعمل (عندها)”.

يذكر أن آخر أعمال صبري فواز كانت في رمضان 2025 حيث قدم مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود بينما قدم مسلسل شهادة معامله أطفال بطولة محمد هنيدي وإخراج سامح عبد العزيز.