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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطماطم بـ10 جنيهات.. استقرار أسعار الخضراوات داخل الأسوق بالمنوفية ..شاهد

سوق الخضار في المنوفية
سوق الخضار في المنوفية

شهد سوق الخضار بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية زحاما مع الساعات الأولي من صباح اليوم لشراء الخضراوات حيث يعد من أكبر أسواق المحافظة والذي يتوافد عليه المئات يوميا من كافة المراكز وخاصة بسبب قربه من محطة القطار.

وأجرى صدى البلد جولة داخل سوق الخضار، حيث تبين استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة حيث تبين أن سعر الطماطم ترواح بين 10 جنيهات و12 جنيها بينما سجل الخيار 5 جنيهات للكيلو والبطاطس 6 جنيهات للكيلو.

وقال أحد بائعي الطماطم أن الأسعار في انخفاض حيث أن سعر الطماطم انخفض من 20 جنيها الي 12 جنيها وكذلك 10 جنيهات و8 جنيهات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد وفرة في محصول الطماطم قائلا " نتمني أسعارها تنزل علشان نبيع اكتر".

واكدت إحدى البائعات، أن أسعار الخضراوات الرئيسية متوفرة وبسيطة حيث يسجل الخيار ٥ جنيهات والبطاطس ٦ جنيهات بينما يسجل ورق العنب ١٥ جنيها للكيلو رغم أنه وصل قبل ذلك ال ١٠٠ جنيه ولكن انخفض سعره هذا الوقت.

وتابعت أن أسعار الفاكهة مستقرة ولكن داخل السوق فقط .

ولم يقتصر السوق علي الخضراوات فقط بينما كان بائعات الأسماك والدواجن والعطارة مكان بين تجار الخضار ، وتبين أيضا استقرار أسعار الأسماك حيث أكدت بائعة السمك أن السمك البلطي يترواح سعره من ٣٥ الي ٤٥ جنيها للكيلو.

المنوفية محافظة المنوفية الخضروات الأسعار سوق الخضار شبين الكوم أسعار الخضراوات والفاكهة سعر الطماطم

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