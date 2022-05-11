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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة للعاملين بالمراكز والمدن والديوان العام بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 6088 ) لسنة 2022 م بتكليف كل من...

نصر سليمان حسانين الأولى التخصصية الهندسية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للعمل مدير الشئون الهندسية برئاسة مدينة القنايات.

موسى عبد الجليل موسى الأولى التخصصية الهندسية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للعمل رئيس قسم التخطيط بالشئون الهندسية برئاسة مدينة القنايات.

كما أصدر المحافظ القرار رقم ( 6089 ) لسنه 2022 م بإنهاء تكليف محسن محمد الشحات من العاملين بالدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية للعمل على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

وقرر المحافظ تكليف كل من إبراهيم إسماعيل إبراهيم القائم بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ديرب نجم لشئون المدينة وما يسند إليه من أعمال.

عبد الفتاح حامد عبد الفتاح القائم بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية ببهنيا مركز ديرب نجم للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ديرب نجم لشئون الوحدات المحلية القروية وما يسند إليه من أعمال.

 إبراهيم جاد إبراهيم يوسف محاسب أول برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية ببهنيا بمركز ديرب نجم.

كما أصدر المحافظ القرار رقم ( 6090 ) لسنة 2022م  بإنهاء تكليف ( حسن عبد النبي محمد دسوقي ) من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من العمل بوظيفتة الحالية( رئيس الوحدة المحلية القروية ببني عامر ) وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وقرر المحافظ نقل كل من أحمد محمد أحمد الثالثة التخصصية بالفصل المستقل بالمخابز الآلية بمركز ومدينة الزقازيق للعمل برئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

حسن السيد رمضان الثالثة الفنية الهندسة المساعدة بمركز ومدينة  الزقازيق للعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس.

أشرف محروس السيد الخامسة بالخدمة المعاونة بالفصل المستقل بمركز ومدينة الزقازيق للعمل برئاسة مركز ومدينة ههيا.

ولتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين قرر محافظ الشرقية نقل كل من محسن محمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية القروية بشيبة النكارية للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية  بالعصلوجي.

عبد الهادي محمد عيد – رئيس الوحدة المحلية بالعصولوجي للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية ببني عامر.

مجدي عبد المنعم هاشم – باحث شئون لجان أول بمركز ومدينة الزقازيق للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بشيبة النكارية.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم (6091 ) لسنة 2022م  بنقل كل من...

محمد عبد الله محمد – الثالثة التخصصية بالفصل المستقل بالديوان العام للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو حماد على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

أحمد سعد قطب – الأولى التخصصية تمول ومحاسبة بالديوان العام للعمل برئاسة حي ثان الزقازيق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

أحمد حسن عبد العظيم – الدرجة الخامسة الخدمة المعاونة بالفصل المستقل بمركز ومدينة أبو حماد للعمل برئاسة مدينة القرين على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

محمد السيد علي – الأولى التخصصية الهندسة بالديوان العام للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

نوال إبراهيم محمد – الثالثة التخصصية بالفصل المستقل بمركز ومدينة الزقازيق للعمل بالديوان العام بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

ولحسن سير العمل وانتظامه أصدر محافظ الشرقية القرار رقم ( 6092) لسنة 2022م  بإنهاء تكليف أمل حسن عبده من العاملات برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى التخصصية الهندسية من العمل بوظيفتها الحالية للعمل على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة المركز.

كما قرر المحافظ تكليف أماني محمد محمد – من العاملات برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى التخصصية الهندسة من العمل بوظيفتها الحالية للقيام بعمل وظيفة مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم .

وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية..

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (6100 ) لسنة 2022م  بإنهاء تكليف كل من:

أحمد محمد علي – رئيس الوحدة المحلية القروية بأكياد البحرية للعمل برئاسة مركز ومدينة فاقوس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

عاطف عبد الحميد السباعي – رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزازي للعمل برئاسة مركز ومدينة فاقوس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

عبد العال يوسف محمد  سكرتير الوحدة المحلية بالعزازي لللعمل برئاسة مركز ومدينة فاقوس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف كل من:

طارق محمد السيد – رئيس الوحدة المحلية القروية بقنتير بمركز ومدينة فاقوس للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بأكياد البحرية

سلوى  ذكي محمد  - سكرتير الوحدة المحلية القروية بالديدامون بمركز ومدينة  فاقوس للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بقنتير.

حسني محمد الأجهري – باحث شئون لجان أول بمركز ومدينة فاقوس القيام بعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالعزازي.

منى عبد الحميد مصطفى – باحث شئون إنتاجية واقتصادية ثالث بوحدة العزازي للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعزازي .

حسن محمود محمد – باحث شئون لجان أول بمركز ومدينة فاقوس للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالديدامون.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات الصادرة جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء  العاملين بمراكز ديرب نجم والزقازيق وفاقوس والديوان العام لتنظيم دولاب العمل الحكومي بما ينعكس على تحسين مستوى أداء العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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