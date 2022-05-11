عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

على الطريقة الصينية.. تحضير أجنحة الدجاج بالسمسم والعسل

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وغير مكلفة لأسرتك نقدم لك وصفة  من المطبخ الصيني طريقة عمل أجنحة الدجاج بالسمسم والعسل.

 

 

المقادير

الزيت النباتي : حسب الحاجة (لقلي الدجاج)

الدجاج : كيلو ونصف (أجنحة وأفخاذ)

ثوم بودرة : ملعقة كبيرة

بودرة البصل : ملعقة كبيرة

بهارات مشكلة : قليل

هيل : حسب الرغبة (مطحون)

جوزة الطيب : قليل

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : قليل (مكسر)

طحين : رشّة

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- باربكيو صوص : 2 ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة التوباسكو : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الزنجبيل : حسب الرغبة (مطحون)

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : فنجان صغير

- السمسم : 2 ملعقة كبيرة

- زيت السمسم : قليل

طريقة تحضير

حمّي كمية من الزيت النباتي في مقلاة واسعة وعميقة على النار.

تبلي الدجاج بالهيل المطحون، والفلفل الأسود المكسر، وبودة البصل والثوم، والملح، والبهارات المشكلة، وجوزة الطيب، وغلفي الدجاج بالطحين من كل الجوانب.

ابدأي بقلي قطع الدجاج لمدة 5 ثواني لكل جانب، حتى يشقر لونه، وعملية القلي بهذه الطريقة تضمن لكِ نضج الدجاج بشكل جيد، وأيضاً حتى لا يتشرب أو ينزل من الدجاج الماء.

في مقلاة واسعة وكبيرة الحجم على النار، ضعي العسل واتركيه حتى يذوب ويتكرمل قليلاً، ثم أضيفي الباربكيو صوص، ودبس الرمان، وصلصة التوباسكو الحارة بحسب الرغبة، والملح، والفلفل الأسود، والزنجبيل المطحون، والكاتشاب، وحركي المكونات جيداً.

ابدأي بإضافة الدجاج قطعة تلو الأخرى على الصلصة في المقلاة مع التحريك بعد كل إضافة وذلك حتى الانتهاء من الكمية.

أضيفي السمسم، وزيت السمسم على الدجاج، وبإمكانك إضافة قرن من الفلفل الأحمر الحار المقطع مع التحريك.

بإمكانك إضافة فنجان صغير الحجم من الماء الساخن مع الحرص على عدم تركه حتى يغلي.

اسكبي الدجاج في طبق التقديم، وقدميه ساخناً بجانب الصلصات المفضلة بحسب الرغبة.

اجنحة الدجاج بالسمسم والعسل المطبخ الصيني طريقة عمل اجنحة الدجاج بالسمسم والعسل اجنحة الدجاج طريقة عمل أجنحة الدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

المتحدث العسكري: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

ترشيحاتنا

أمن واشنطن.. الجيش الأمريكي يهدد بضرب أفغانستان

الأمم المتحدة: حصيلة الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا تصل لنحو 3500 شخص

لوتارو ودجيكو يقودان تشكيل إنتر أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

سفير فلسطين بالقاهرة: شيرين أبوعاقلة أصيبت بطلق ناري متفجر في الرأس مباشرة

‫اليونسكو تدعو لإجراء تحقيق في استشهاد الصحفية‬ ‫شيرين أبو عاقلة

سلطات الاتحاد الأوروبي تخفف من قيود كورونا في الطائرات والمطارات

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

بسنت النبراوي:لم أتنمر على أهل الشرقية وحاولت الحفاظ على لهجتهم من الاندثار

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ