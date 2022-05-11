على الطريقة الصينية.. تحضير أجنحة الدجاج بالسمسم والعسل

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة وغير مكلفة لأسرتك نقدم لك وصفة من المطبخ الصيني طريقة عمل أجنحة الدجاج بالسمسم والعسل.

المقادير

الزيت النباتي : حسب الحاجة (لقلي الدجاج)

الدجاج : كيلو ونصف (أجنحة وأفخاذ)

ثوم بودرة : ملعقة كبيرة

بودرة البصل : ملعقة كبيرة

بهارات مشكلة : قليل

هيل : حسب الرغبة (مطحون)

جوزة الطيب : قليل

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : قليل (مكسر)

طحين : رشّة

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- باربكيو صوص : 2 ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة التوباسكو : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الزنجبيل : حسب الرغبة (مطحون)

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : فنجان صغير

- السمسم : 2 ملعقة كبيرة

- زيت السمسم : قليل

طريقة تحضير

حمّي كمية من الزيت النباتي في مقلاة واسعة وعميقة على النار.

تبلي الدجاج بالهيل المطحون، والفلفل الأسود المكسر، وبودة البصل والثوم، والملح، والبهارات المشكلة، وجوزة الطيب، وغلفي الدجاج بالطحين من كل الجوانب.

ابدأي بقلي قطع الدجاج لمدة 5 ثواني لكل جانب، حتى يشقر لونه، وعملية القلي بهذه الطريقة تضمن لكِ نضج الدجاج بشكل جيد، وأيضاً حتى لا يتشرب أو ينزل من الدجاج الماء.

في مقلاة واسعة وكبيرة الحجم على النار، ضعي العسل واتركيه حتى يذوب ويتكرمل قليلاً، ثم أضيفي الباربكيو صوص، ودبس الرمان، وصلصة التوباسكو الحارة بحسب الرغبة، والملح، والفلفل الأسود، والزنجبيل المطحون، والكاتشاب، وحركي المكونات جيداً.

ابدأي بإضافة الدجاج قطعة تلو الأخرى على الصلصة في المقلاة مع التحريك بعد كل إضافة وذلك حتى الانتهاء من الكمية.

أضيفي السمسم، وزيت السمسم على الدجاج، وبإمكانك إضافة قرن من الفلفل الأحمر الحار المقطع مع التحريك.

بإمكانك إضافة فنجان صغير الحجم من الماء الساخن مع الحرص على عدم تركه حتى يغلي.

اسكبي الدجاج في طبق التقديم، وقدميه ساخناً بجانب الصلصات المفضلة بحسب الرغبة.