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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نقيب الأشراف يشيد بجهود القوات المسلحة ويؤكد: ستظل درعا وسيفا لحماية الوطن

نقيب الاشراف
نقيب الاشراف

أشاد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بجهود القوات المسلحة المصرية في التصدي للإرهاب وبسط الأمن والأمان على كافة أرجاء البلاد.

وقال نقيب الأشراف في بيان له، الأربعاء، إن القوات المسلحة المصرية ستظل درعا وسيفا يحمي الوطن ويبذل قصارى جهده في سبيل ذلك، وتضحي بكل غالٍ ونفيس لحماية واستقرار الوطن. 

وتقدم السيد محمود الشريف، بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة والشعب المصري، في شهداء عمليات الملاحقات والمداهمات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".

كان العقيد أركان حرب غريب حافظ، المتحدث العسكري أكد في بيان له أنه ثأراً لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد  من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم واصلت القوات الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة  ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل (7) عناصر تكفيرية" .

وتمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل (7) عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و(4) جنود كما أصيب جنديان آخران .

نقيب الاشراف القوات المسلحة المصرية

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