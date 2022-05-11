سفير فلسطين بالقاهرة: شيرين أبوعاقلة أصيبت بطلق ناري متفجر في الرأس مباشرة

قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أعزي المصريين في استشهاد عدد من الجنود والضباط بـ القوات المسلحة الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم في سيناء.

وأضاف "اللوح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مصر وفلسطين في خندق واحد وقدر واحد في توديع شهداء كل يوم ضحية غدر من أناس لا يعرفون عن الإنسانية شيئا.

وتابع سفير فلسطين بالقاهرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية والمتحدثين باسم الجيش الاسرائيلي يتهربون من تلك المسئولية ولا يعترفون بقتل الصحفية، مشيرا إلى أن الجريمة كانت مكتملة الأركان وواضحة كل الوضوح.

وأوضح السفير دياب اللوح أن الصحفية الشهيدة شيرين أبوعاقلة أصيبت بطلق ناري متفجر في الرأس مباشرة رغم كل الإشارات التي كانت تدلل أنها صحفية وموجودة في الميدان

وأشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي خرج وقال أن الصحفية شيرين أبو عاقلة ربما قد أصيبت بسبب نيران المقاومين الفلسطينيين، وهذا تهرب واضح من تحمل المسئولية من ما حدث مع الشهيدة الصحفية شيرين وكل ما يحدث مع الشعب الفلسطيني بأكمله.