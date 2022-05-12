محافظ دمياط تنعى شهداء الوطن من القوات المسلحة خلال عملية ملاحقة الإرهابيين

محافظة دمياط



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نعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا خلال عملية ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة بشمال سيناء، حيث نال شرف الشهادة ضابط و٤ جنود وأصيب جنديان آخران من أبناء القوات المسلحة..

حيث تقدمت "محافظ دمياط" بخالص التعازى لأسر الشهداء داعيةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ...

فيما وقد أكدت "الدكتورة منال عوض" أن القوات المسلحة ورجالها البواسل يقدمون ملحمة رائعة للحفاظ على أرض الوطن وإقتلاع جذور الإرهاب الغاشم، كما أن القوات المسلحة تؤكد دومًا أنها لن تترك حق أبنائها الشهداء..

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