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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزارة الثقافة السورية: فتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية 2022.. 15 مايو

صدى البلد

أعلنت وزارة الثقافة السورية، عن فتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية، وذلك بداية من ١٥ مايو الجاري حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

وتتضمن الشروط الواجب توفرها بالمرشح لجائزة الدولة التشجيعية هي: أن يكون عربياً سورياً، وقد أمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون إنتاجه منشوراً وذا قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع البحثي النقدي أو الأدبي أو الفني، ألا يكون قد سبق حصوله على جائزة مماثلة، ولا يتجاوز عمر المرشح عن 50 عاماً بتاريخ تقديمه الطلب.

ويتقدم المرشح شخصياً إلى ديوان وزارة الثقافة السورية أو ديوان المديريات التابعة لها بالمحافظات بالوثائق الآتية: قيد يثبت أن المرشح عربي سوري، وتصريح وسيرة ذاتية يؤكدان اشتغاله في مجال البحث أو الإبداع لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويقدم المرشح 7 نسخ لكل من أعماله الثلاثة المرشحة لنيل الجائزة ورقياً أو على قرص صلب cd

 

مجالات الجائزة:

أولا: "الفنون" في أحد الاختصاصات التالية: الموسيقى، والمسرح، والسينما، والفنون التشكيلية والتطبيقية، والاتصالات البصرية.

ثانيا: "الآداب" في أحد الاختصاصات التالية: "الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والمسرحية، وأدب الأطفال.

ثالثا: النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

القيمة المالية للجائزة:
يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً قدره خمسمائة ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى ميدالية تذكارية مع براءتها.

وستعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية خلال شهر ديسمبر 2022، ويقام حفل لهذا الغرض تسلم فيه وزارة الثقافة السورية الجوائز للفائزين.

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