خطيب صلاة العيد.. وفاة وكيل أوقاف المنوفية أثناء مباشرة عمله بالمديرية

توفي اليوم الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية بشكل مفاجئ، في خبر جاء كالصدمة علي جميع العاملين بمديرية أوقاف المنوفية.

وكان الراحل يباشر عمله في مديرية الأوقاف ويحضر الاجتماعات، وكذلك كان خطيب صلاة عيد الفطر المبارك بحضور محافظ المنوفية والمسئولين، إلي جانب أنه كان محاضرا في العديد من المحاضرات للطلاب بجامعة المنوفية.

ويشيع الجثمان من قرية طملاي بمركز منوف، وسط حالة من الحزن بين أبناء قريته.

فيما أصدر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بيانا ينعي فيه الفقيد قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون " رحم الله الشيخ الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما قدم في خدمة الدعوة .

ونعى عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة، في محافظة المنوفية، وفاة الدكتور كمال السباعي، وكيل مديرية الأوقاف بالمنوفية، والذي توفي فجر اليوم، وكانت أخر منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعي لشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

كما نعت مديرية الأوقاف في بيان لها الدكتور كمال السباعي، وكيل المديرية جاء فيه "ببالغ الحزن والاسي تنعي مديرية أوقاف المنوفية وجميع العاملين من إداريين وفنيين وعمال بخالص العزاء والمواساة واحدًا من أخلص رجالاتها وعالما جليلا من علما، فضيلة الدكتور كمال السباعي وكيل المديرية الذي لبى نداء ربه فجر اليوم سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ط، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ولانقول إلا مايرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون.