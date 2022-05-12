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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ناقد فني: مدرسة المشاغبين قاطرة صنع ظاهرة مسرحيات العيد

محيي إبراهيم الناقد
محيي إبراهيم الناقد الفني و المسرحي

تحدث محيي إبراهيم الناقد الفني والمسرحي عن مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي كانت القاطرة في صنع ظاهرة مسرحيات العيد، قائلاً: "في السبعينات لما قرر التلفزيون المصري ،أن يعرض مدرسه المشاغبين في العيد،كنت صغير ،و كنت من قرية في الجيزة ،وكانت لسه الكهرباء مدخلتش القري، أتذكر في يوم العرض، توافد علينا عدد مهول من القرية عشان يشوفوا معانا العرض،وكان العيد عيدين".

وأضاف محيي إبراهيم اثناء لقائه مع برنامج"صباحك مصري"المذاع على فضائية"mbc masr 2" ، أن عندما نجحت مسرحية مدرسة المشاغبين، بدأ يعرض في كل عيد، مجموعة من المسرحيات الكوميدية، والتي يكون الجمهور متعلق ببطلها، مثل:فؤاد المهندس و أمين هنيدي.

وأوضح الناقد الفني و المسرحي ،أن الفنان سعيد صالح كان مدرسة في التمثيل الكوميدي و مدرسة في التأليف الكوميدي. 

وأشار محيي إبراهيم إلى أن كان هناك عدد من الفنانين والمؤلفين الذين كانوا بمثابة مدارس للكوميديا متوفرة في زمناً واحد، مثل: بديع خيري، وأبوالسعود الإبياري، وفيصل ندا،و بهجت قمر، وغيرهم.

مدرسة المشاغبين مسرحيات العيد ناقد فني برنامج صباحك مصري المسرحيات الكوميدية

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