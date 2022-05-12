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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالص العزاء.. آيتن عامر تنعي شهداء سيناء بكلمات مؤثرة

آيتن عامر
آيتن عامر

نعت الفنانة آيتن عامر شهداء القوات المسلحة المصرية، الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الأثيم من بعض العناصر بمنطقة رفح بسيناء.

وكتبت آيتن عامر في تويتة لها عبر حسابها الشخصي “تويتر": “خالص العزاء في شهداء الوطن و حفظ الله الشعب المصري من كل شر و بلاء”.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أنه تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها أنه في فجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إحباط محاولة للهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

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