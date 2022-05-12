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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شهداء الوطن والواجب والشرف.. يسرا تنعى أبطال سيناء بكلمات مؤثرة

يسرا
يسرا

نعت الفنانة يسرا شهداء القوات المسلحة المصرية، الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الأثيم من بعض العناصر بمنطقة رفح بسيناء.

وكتبت يسرا في تويتة لها عبر حسابها الشخصي “تويتر": “رحم الله شهداء الوطن والواجب والشرف..خالص العزاء لأسرة الشهداء تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان. كل الدعم للقوات المسلحة و الجيش المصري العظيم.. ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه و سوء #سيناء #مصر”.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أنه تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها أنه في فجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إحباط محاولة للهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

الفنانة يسرا يسرا القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة منطقة رفح بسيناء رفح سيناء

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