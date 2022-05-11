شوبير ينعى أبطال سيناء : خالص العزاء في شهداء الوطن الأبرار

نعى أحمد شوبير أبطال وجنود سيناء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل والصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر ".

وكتب شوبير :" خالص العزاء في شهداء الوطن الأبرار ربنا يرحمهم ويغفر لهم، ولعن الله الإرهاب".

خالص العزاء في شهداء الوطن الابرار ربنا يرحمهم ويغفر لهم ولعن الله الارهاب 🙏🏻🇪🇬 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 11, 2022

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أنه تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا.

وأضافت القوات المسلحة في بيانها أنه في فجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.